In Salzwedel ist in zwei Kindertagesstätten eingebrochen worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

David Schröder ist seit 2018 Reporter bei der Volksstimme in Salzwedel. Sein Volontariat absolvierte er bei einer Tageszeitung in Nordrhein-Westfalen. Seit 2013 lebt er in der Altmark. david.schroeder@volksstimme.de ›

Salzwedel l In zwei Kindertagesstätten an der Gardelegener Straße in Salzwedel wurde am vergangenen Wochenende eingebrochen. Die Tatzeit gibt die Polizei zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 6 Uhr, an.

In beide Einrichtungen verschafften sich die bisher unbekannten Täter gewaltsam Zutritt. Sie durchwühlten mehrere Schränke, das Diebesgut hielt sich allerdings in Grenzen. Aus einer Kita entwendeten die Unbekannten einen zweistelligen Bargeldbetrag, aus der zweiten Kita wurde gar nichts gestohlen. Weitaus höher ist allerdings der Schaden, den die Einbrecher verursachten. Nach Angaben der Polizei liegt dieser im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Beamten prüfen im Rahmen der laufenden Ermittlungen, ob die beiden Taten in einem Zusammenhang stehen. Dabei ist die Polizei auch auf mögliche Zeugenhinweise angewiesen. Wer am Wochenende in der Nähe der beiden Kindertagesstätten etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich im Salzwedeler Revier unter Telefon 03901/84 80 zu melden.