Polizei ermittelt: Einbruch bei der Schützengilde Salzwedel

Salzwedel - Es sollte ein geselliges Zusammenkommen werden: die Versammlung der Schützengilde Salzwedel. Doch was Gilde-Vorsitzender Nils Krümmel und weitere Mitglieder zu sehen bekamen, verhagelte ihnen mächtig die Stimmung. Bisher unbekannte Täter sind in den Vereinssitz am Böddenstedter Weg eingebrochen und haben Bereiche davon verwüstet zurückgelassen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in dem Fall. Der Schaden hat es in sich.