Tierdiebstahl Polizei ermittelt weiter: Nach Diebstahl von 13 Hunden aus Tierheimen in der Altmark ist ein Rüde wieder da

Ende September wurde in drei Tierheime in Ahlum, Gardelegen und Stendal-Borstel in der Altmark eingebrochen. 13 Hunde wurden gestohlen. Nun ist ein Rüde in Niedersachsen wieder aufgetaucht. Von den anderen Tieren fehlt noch jede Spur.