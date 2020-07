Dieser Golf landete in Salzwedel in einem Straßengraben. Foto: Polizeirevier Altmarkkreis

Ein 80-Jähriger hat beim Linksabbiegen in Salzwedel einen Graben übersehen. Das Auto blieb stecken.

Salzwedel (vs) l An der Ernst-Thälmann-Straße in Salzwedel entdeckte die Polizei am Donnerstag (23. Juli) gegen 9.15 Uhr einen VW Golf im Straßengraben am Rande einer Baustelle.

Nicht weit davon entfernt konnte der Fahrer (80) des Wagens angetroffen und zum Unfallhergang befragt werden. Er befuhr die Thälmann- in Richtung Schillerstraße und übersah beim Linksabbiegen den Straßengraben. Am Auto entstand zwar nur geringer Sachschaden, musste aber von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der 80-Jährige blieb unverletzt.