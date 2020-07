Eine Handgranate ist in einem Wald nahe Zierau entdeckt worden.

Zierau (vs) l In einem Waldstück bei Zierau entdeckte am Dienstagmorgen ein 33-Jähriger bei Waldarbeiten eine Splitterhandgranate. Der Waldarbeiter handelte laut Polizei richtig und sicherte den Fundort ausreichend ab und informierte die Polizei.

Weiterhin wurden das Ordnungsamt und der Kampfmittelbeseitigungsdienst hinzugezogen. Durch diesen wurde die Granate sicher geborgen und abtransportiert.