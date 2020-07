Beim Vorbeiradeln ein Griff nach der Handtasche: Die Salzwedeler Polizei sucht einen Dieb.

Salzwedel (ap) l Eine 65-Jährige war am Dienstag gegen 11 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Max-Adler-Straße in Salzwedel unterwegs. Sie bemerkte, dass sie von einem anderen Radfahrer überholt wurde. Dieser schnappte sich dabei die Handtasche, die die Frau im Fahrradkorb liegen hatte. Der Dieb radelte in Richtung Schillerstraße davon. Nach Angaben der Geschädigten soll sich der unbekannte Mann zuvor am Edeka-Markt aufgehalten haben.

Er wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlank, bekleidet mit einem dunklen Kapuzenshirt und einer schwarzen Gesichtsmaske. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 03901/8480 entgegen.