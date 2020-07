Ein alkoholisierter Radfahrer ist Polizeibeamten in Salzwedel aufgefallen: Er muss sich dafür verantworten.

Salzwedel (za) l Wieder einmal haben Beamte des Polizeireviers Altmarkkreis einen Fahrradfahrer in Salzwedel aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war den Polizisten am Dienstag um 22.40 Uhr auf ihrer Streife aufgefallen, weil er ohne Rücklicht und in Schlangenlinien in der Straße An der Katharinenkirche unterwegs war.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte der 28-jährige Mann kaum noch sicher stehen. Ein vorgenommener Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Deshalb erfolgte eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus Salzwedel. Die Weiterfahrt wurde dem Beschuldigten untersagt. Zudem wurde eine Strafanzeige gefertigt.