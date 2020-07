Eine große Suchaktion am Arendsee ging glimpflich aus. Symbolfoto: Martin Rieß

An einer Badestelle am Arendsee liegt Kinderbekleidung. Keine Spur von einem Kind. Die Polizei leitete eine Suchaktion ein.

Arendsee (hz/cn) l Aufregung herrschte am Dienstagnachmittag auf dem Gelände des Strandbades Arendsee. Dort lief die Maschinerie für eine großangelegte Rettungsaktion an. Es gab allerdings ein glückliches Ende. Was war passiert?

Gegen 16 Uhr hatten Badegäste an der Badestelle Kaskade bemerkt, dass Kinderkleidung in der Größe 128 am Strand lag. Vom Träger weit und breit keine Spur. Die Badegäste behielten die Kleidung im Auge. Als sich gegen 17 Uhr immer noch kein Kind dazu angefunden hatte, verständigten sie die Polizei. Die leitete eine Suchaktion ein.

DLRG, Wasserschutzpolizei und Taucher

Daran beteiligt waren neben der Besatzung des vor Ort stationierten Rettungsbootes der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, kurz DLRG, auch Beamte der Wasserschutzpolizei mit Sitz in Havelberg sowie ehrenamtliche Sporttaucher des in Arendsee ansässigen Vereins. Auch ein Polizeihubschrauber wurde angefordert, der sich dann auch umgehend auf den Weg machte.

Neugierige Kinder schauen vorbei

Allerdings musste er keine Runden mehr über dem Badegewässer drehen. Denn auf die bereits begonnene Suchaktion waren auch drei Kinder aufmerksam geworden, die sich vor Ort mal erkundigen wollten, was denn da los sei. Eines der Kinder stellte dann plötzlich fest, dass es sich bei den liegengebliebenen Sachen ja um seine Kleidung handelte. Die Suchaktion konnte daraufhin abgeblasen werden.