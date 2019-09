In der Frühstückspause schlugen Diebe zu: Sie stahlen eine Motorflex von einer Baustelle in Salzwedel.

Salzwedel (ap) l Diebe werden immer dreister: Der Polizei bislang unbekannte Täter haben am Freitag gegen 10.30 Uhr die Frühstückspause der Bauarbeiter ausgenutzt, um eine Motorflex Husquarna B750 im Wert von etwa 1000 Euro zu stehen. Diese befand sich in einem unverschlossenen Bagger auf der Baustelle Altperverstraße in Salzwedel.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder etwas zum Verbleib des Gerätes wissen. Hinweise sind unter Telefon 03901/84 80 möglich.