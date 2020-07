Suchaktion nach einem Kind an der Kaskade in Arendsee. Foto: Christian Ziems

Gefundene Kinderkleidung am Arendsee sorgte für Aufregung. "Alles richtig gemacht", sagt die Polizei im Nachgang des Einsatzes.

Arendsee (hz) l Kinderkleidung lag am Arendseer Badestrand Kaskade, aber niemand war zu sehen. Dies machte Gäste am Dienstag (22. Juli) stutzig und sie alarmierten die Polizei. Letztlich ging alles glimpflich aus, ein junger Urlaubsgast hatte seine Bekleidung vergessen.

Die aufmerksamen Wasserfreunde haben genau richtig reagiert, unterstrich Franziska Hotopp von der Pressestelle der Polizei auf Nachfrage der Volksstimme. Denn die Befürchtung, es könnte was passiert sein, war nachzuvollziehen. Die Polizisten forderten sofort weitere Kräfte an. Sie hörten sich zudem in der Region um, doch kein Kind wurde vermisst.

Schließlich kam der Junge zurück an die Kaskade und holte seine Sachen. Die Kosten des Einsatzes müssen die Eltern nicht bezahlen, da der Anfangsverdacht berechtigt war. Die Freude, dass sich die Angelegenheit letztendlich als Fehlalarm herausstellte und es dem Jungen gut geht, überwiegt.