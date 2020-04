Wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung griffen Polizeibeamte in Salzwedel ein. Symbolfoto: Martin Rieß

Eine Gruppe wollte sich in Salzwedel nicht wirklich trennen lassen. Wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung gab es Anzeigen.

Salzwedel (ao) l Verstöße gegen die Corona-Eindämmungsverordnung hat die Polizei am Dienstag (21. April) in Salzwedel festgestellt. Während einer Streifenfahrt ist Polizeibeamten in der Karl-Marx-Straße eine Personengruppe aufgefallen. Als diese dann das Polizeiaufo entdeckten, verließen mehreren Menschen die Gruppe.

Aber nicht alle: Eine Frau und zwei Männer blieben an Ort und Stelle. Das Trio wurde dann schlussendlich von den Polizisten belehrt, dass Gruppenansammlungen von mehr als zwei Personen derzeit in der Öffentlichkeit nicht erlaubt sind. Hintergrund ist die SARS-Cov-2-Verordnung.

Dies akzeptierte die mittlerweile kleine Gruppe und trennte sich nach der Belehrung. Doch nicht sonderlich lange. Nur zehn Minuten später trafen sich die zwei Männer und die Frau wieder – diesmal im Birkenwäldchen. Die Polizei hatte genug davon. Abermals wurden die drei aufgefordert, sich zu trennen. Zur Erinnerung gab es dann aber Ordnungswidrigkeitsanzeigen dazu.