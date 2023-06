Eine Polizeibeamtin steht vor Gericht. Sie soll in Salzwedel eine Frau nicht nur geschlagen, sondern auch gegen den Kopf getreten haben.

Polizistin in Sachsen-Anhalt vor Gericht - Opfer attackierte sie mit Tierabwehrspray

Eine bewaffnete Polizistin steht vor einem Streifenwagen: In Salzwedel muss sich eine ihrer Kolleginnen derzeit wegen Körperverletzung im Amt vor Gericht verantworten.

Salzwedel - Es ist ein schwerer Vorwurf: Eine Polizistin soll am 23. Mai vergangenen Jahres in Salzwedel eine Frau geschlagen und sogar mit Polizeistiefeln gegen den Kopf getreten haben. Dem Gericht zufolge hat die misshandelte Frau davon unter anderem Hämatome an den Augen davongetragen.