Die Polizei in Salzwedel bittet um Hilfe bei der Fahndung. Archivfoto: Rene Ruprecht/dpa

Ein schneller Griff ins Regal und dann mit der Beute unter der Jacke das Weite gesucht. Die Polizei bittet um Hilfe.

Salzwedel (za) l Einem Elek­tromarkt in Salzwedel ist am Freitag ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstanden. Der Diebstahl ereignete sich Am Hafen. Nach Angaben der Polizei steckte sich gegen 14 Uhr ein bislang unbekannter Mann mehrere Kopfhörer und USB-Sticks unter seine Jacke und flüchtete anschließend aus dem Geschäft. Laut Beschreibung soll der Mann zwischen 20 und 25 Jahren alt sein, eine grau-silberne Sportjacke, eine lange, schwarze Jeans, schwarze Turnschuhe, ein schwarzes Basecap, eine Brille und einen grauen Mund-Nasenschutz getragen haben.

Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zur Tat geben können, sollen sich im Polizeirevier Salzwedel unter der Telefonnummer 03901/84 80 melden.