Im August soll der neue DHL-Zustellstützpunkt am Kristallweg in Salzwedel seine Arbeit aufnehmen. Foto: Fotostudio Wiedemann

Noch rund einen Monat, dann wird ein neuer Zustellstützpunkt am Kristallweg in Salzwedel die Arbeit aufnehmen.

Salzwedel l Die Arbeiten am neuen Standort der DHL-Gruppe der Deutschen Post sind fast beendet. Schon heute sehen Autofahrer am Kristallweg das 900-Quadratmeter-Gebäude unweit eines großen Baumarktes in Salzwedel. Hintergrund: Die Post rüstet sich für die Zukunft.

„Der neue Stützpunkt ist eine Investition in die Zukunftsfähigkeit des Poststandortes im Altmarkkreis“, erklärt Hans-Christian Mennenga von der Pressestelle aus der Bundeshauptstadt. Eben jene Zukunftsfähigkeit sieht das Unternehmen mit der gelben Signalfarbe nicht mehr am alten Standort am Böddenstedter Weg.

„Der derzeitige Zustellstützpunkt entspricht nicht mehr den betrieblichen Anforderungen und künftigen Herausforderungen.“ Daher heißt es bei der Post im Altmarkkreis ab Mitte August: alles auf Neu.

Das heißt in erster Linie auch auf elektronisch angetriebene Zustellerfahrzeuge zu setzen: Stichwort klimafreundlich. Die DHL verfolge nämlich das Ziel, bis 2050 alle logistikbezogenen Emissionen auf null zu reduzieren, so der Pressesprecher weiter.

Bis 2050 Emissionen auf Null

Zu diesem Zweck werde am neuen Standort mit 22 Streetscootern und drei elektronischen Trikes gestartet. Auch die Biber-Post setzt bereits auf E-Trikes. Dabei handelt es sich um dreirädrige Fahrräder mit elektronischem Antrieb, beziehungsweise elektronischer Unterstützung beim Radeln.

Weil die Fahrzeuge auch wieder mit Strom versorgt werden müssen, sei ein weiteres Ziel, den neuen Standort mit einer entsprechenden Ladeinfrastruktur auszustatten. So wolle man den Bereich der elektronischen Mobilität sukzessive weiterentwickeln, heißt es aus Berlin.

Nach aktuellem Stand werden voraussichtlich rund 45 Arbeitskräfte vom alten Standort mit an den Kristallweg wechseln. Doch dabei soll oder muss es nicht bleiben. Neue Einstellungen sind nicht ausgeschlossen.

Übrigens: Der neue Standort in Salzwedel gehört zur Niederlassung Hannover und versorgt die Kunden in Salzwedel und dem Umland mit Briefen, Päckchen und Paketen.

Zum Umland gehören neben der Hansestadt beispielsweise auch die Regionen um Kuhfelde, Winterfeld oder auch Diesdorf. Der Zustellstützpunkt damit für folgende Orte mit den Postleitzahlen 29410, 29413 und 29416 zuständig.