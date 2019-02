Die Werbegemeinschaft Salzwedel legt eine neue Postkarte mit den Terminen der Hansestadt für 2019 vor.

Salzwedel l Die Werbegemeinschaft Salzwedel hat auch 2019 eine Postkarte in Umlauf gebracht, auf der die wichtigsten Termine unter der Überschrift „Was? Wann? Wo?“ aufgeführt sind. Die Karten liegen in den Einzelhandelsgeschäften der Stadt aus.

Damit setzt die Werbegemeinschaft ihren Servicegedanken fort. In den vergangenen Jahren war die Postkarte, die 2019 das ehemalige Hansaseifenhaus an der Ecke Burgstraße/Holzmarktstraße in einer Herbstnacht zeigt, bei den Kunden sehr begehrt. 2016 mussten sogar Karten nachgedruckt werden, weil das bestehende Kontingent von 5000 Stück in den Geschäften schnell vergriffen war. Das Bild stammt übrigens von An- drea Schulze. Für das jährliche wechselnde Fotomotiv hatte die Werbegemeinschaft, die die gemeinsame Belebung der Hansestadt Salzwedel zum Ziel hat, extra einen Wettbewerb ausgeschrieben.

Das Frühlingserwachsen mit dem Hopfenmarkt wird am Sonntag, 28. April, ausgerichtet. Die Salzwedeler Radrenntage, auch bekannt unter dem Namen die „Hölle des Ostens“, gibt es am 25. und 26. Mai. Gleichzeitig veranstaltet die Werbegemeinschaft am Sonnabend, 25. Mai, die Musiknacht in der Zeit von 21 bis 3 Uhr. Und die Schützengilde richtet vom 24. bis 26. Mai ihr Schützenfest aus. Das traditionelle Hansefest ist vom 5. bis 7. Juli vorgesehen.