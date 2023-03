Am heutigen Mittwoch ist der internationale Frauentag. Aber wie steht es im Jahr 2023 um die Gleichberechtigung? Zwei Powerfrauen und Kommunalpolitikerinnen aus dem Altmarkkreis berichten über ihre Erfahrungen.

Ein Plakat zu einer Frauentagsveranstaltung. In Salzwedel wird ein Banner gehisst.

Gardelegen /Salzwedel - Hand auf’s Herz: Welche Westaltmärkerin ist Mittwoch mit einer kleinen Aufmerksamkeit bedacht worden? Auch wenn es inzwischen nicht mehr üblich ist, den Frauentag groß zu feiern, habe er nichts von seiner Bedeutung verloren, findet die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Claudia Masuch. Um darauf aufmerksam zu machen, wird heute im Foyer der Kreisverwaltung in Salzwedel ein Banner gehisst. Trotz alledem haben es auch in der Altmark Frauen nicht immer leicht, sich durchzusetzen, wie Cathleen Hoffmann, Stadträtin in Salzwedel, und Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Schumacher erzählen.