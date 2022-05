Preisexplosion bei Kraftstoff im Altmarkkreis: So lässt sich Sprit sparen

Mit einer Tankstellen-App lassen sich die günstigsten Preise für den jeweiligen Kraftstoff in der Umgebung finden.

Salzwedel - 1,80 Euro: So viel kostete gestern Morgen der Liter Super an einer Tankstelle in Salzwedel. Auch anderswo sieht es nicht besser aus. Als Grund für den Rekordpreis beim Diesel nennt ADAC Sprit-Experte Jürgen Albrecht die erneut gestiegenen Rohölpreise sowie die verstärkte Nachfrage nach Heizöl. Bei den Benzinpreisen spielt außerdem die CO₂-Abgabe von sieben Cent pro Liter mit rein.