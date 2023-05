Salzwedel (vs) - Der Sommer naht. Bevor es für viele in den Urlaub geht, wartet das Team des Salzwedeler Kunsthauses mit drei virtuosen Frauen auf. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, die Sonderausstellung mit außergewöhnlichen Zeichnungen und Installationen der Künstler Noi Fuhrer und Jáno Möckel noch einmal auf sich wirken zu lassen, ehe mit der Finissage und einer Künstlerführung am 25. Juni der Abschied kommt.

