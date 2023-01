Pretzier: Neues Gemeindezentrum soll Form eines Fisches bekommen

Für das Kirchspiel Groß Chüden ist an der Pretzierer Kirche ein Neubau geplant . Momentan gibt es keinen beheizten Raum für Treffen.

Pretzier/Salzwedel - Im Pfarramt Sankt Georg wird seit einiger Zeit ein Bauprojekt geplant, das nun Gestalt angenommen hat. An der Kirche in Pretzier soll ein Gemeindezentrum für das Kirchspiel Groß Chüden entstehen. Nach einer dreijährigen „Findungsphase“ in Zusammenarbeit mit dem Kirchenrat Groß Chüden ist das Vorhaben nun offiziell von Architektin Doreen Dalgahn vorgestellt worden.