Probleme mit einigen Campern in Arendsee

Nicht alle halten sich an die Regeln auf dem Campingplatz in Arendsee.

Arendsee - hz

Urlauber dürfen wieder in Arendsee anreisen. Die Freude darüber ist groß, aber nicht ungetrübt. Während einer Gesprächsrunde mit Vertretern verschiedener touristischer Einrichtungen wurde dies deutlich. Sonja Nowak, Interimsgeschäftsführerin der Luftkurort Arendsee GmbH, berichtet von uneinsichtigen Campern. Einige lehnen die derzeitigen Regeln, wie die Testpflicht, grundsätzlich ab. Ihr und dem Team sei es aber nicht möglich, alles rund um die Uhr zu kontrollieren. „Das macht mir Angst“, betonte die GmbH-Chefin und nannte Konsequenzen wie Geldstrafen, die ihr persönlich drohen könnten, falls das Ignorieren der Regeln von einzelnen Gästen ausufert. Gespräche und Ermahnungen bringen teilweise kaum etwas.

Urlauber werden ganz genau informiert

Auf anderen Campingplätzen werde bereits verstärkt mit Sicherheitskräften gearbeitet. Kirsten Hohmeyer, Geschäftsführerin des Kinder- und Jugenderholungszentrums, sprach Sonja Nowak Mut zu. Sie verwies auf folgenden Fakt: Alle Gäste werden belehrt, was sie einzuhalten haben. Und wenn sie dies nicht tun, sei das ihre eigene Verantwortung. Daianira Leja, Leiterin des Integrationsdorfes, stimmte dem zu und schlug vor, zusätzlich zu den bereits ergriffenen Info-Maßnahmen noch eine große Tafel an der Zufahrt zum kommunalen Campingplatz aufzustellen. Und wem diese Regeln nicht passen, der solle woanders Urlaub machen – so die einheitliche Meinung in der Gesprächsrunde.