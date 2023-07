Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Altmark - Mit Rucksäcken über der Schulter und einer Stadtkarte in der Hand irren zwei Touristen um die mächtige Marienkirche in Salzwedel. Doch nicht das Gotteshaus ist ihr Ziel. „Wir suchen das Geburtshaus von Jenny von Westphalen.“ Denn die Frau des weltberühmten Gesellschaftsphilosophen Karl Marx ist in Salzwedel geboren. Sie gehört gewissermaßen zu den Promis der Altmark. Zumindest, wenn es nach der globalen Online-Datenbank Topi Tjukanov geht, in der die Herkunftsorte „bemerkenswerter Menschen“ gelistet werden. Und die Altmark hat noch weit mehr Persönlichkeiten als die deutsche Sozialistin vorzuweisen.