Am Landgericht in Stendal hat der Prozess gegen einen 23-Jährigen begonnen, der einen Salzwedeler Uhrenhändler überfallen und ihm Messer an den Bauch gehalten soll.

Salzwedel/Stendal - Am Vormittag des 10. Mai war es in der sonst so beschaulichen Innenstadt von Salzwedel alles andere als ruhig. Ein Hubschrauber kreiste über den Häusern und Parks. Überall standen Polizeiautos. Beamte der Spurensicherung untersuchten den Laden des Uhrenhändlers, der zu dem Zeitpunkt sichtlich unter Schock stand. Gegen 10 Uhr war ein südländisch aussehender, gut gekleideter Mann in sein Geschäft gekommen und hatte sich vergoldete Uhren zeigen lassen, berichtete der Ladeninhaber damals. Dann hielt der vermeintliche Kunde ihm ein Messer vor den Bauch, nahm drei Uhren im Wert von rund 350 Euro mit und verschwand.