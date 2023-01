Zwei Mütter wegen heftiger Gewalt angeklagt - eine ist Kita-Mitarbeiterin

In Salzwedel sollen zwei Mütter eine junge Frau verprügelt haben. Während der Verhandlung überlistet der Richter sogar einen Zeugen, der schließlich von der Polizei in den Gerichtssaal gebracht werden muss.

Zwei junge Mütter sollen in Salzwedel auf eine Frau losgegangen sein. Eine davon arbeitet sonst mit Kindern.

Salzwedel - Ist eine junge Frau in Salzwedel von zwei Müttern attackiert worden? Geschlagen, getreten und gebissen worden? Dieser Frage will Richter Klaus Hüttermann auf den Grund gehen. Und weil ein Zeuge keine Lust auf diese Verhandlung hatte, griff der Richter in die Trickkiste.