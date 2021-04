Prozess zur Brandserie in Salzwedel am Landgericht Stendal - Angeklagter hört Stimmen in seinem Kopf

Stendal/Salzwedel (gty)

Gleich elf Zeugen hörte die Große Strafkammer des Landgerichts Stendal am Mittwoch. Es geht um sieben vollendete sowie versuchte Brandstiftungen an Fahrzeugen im Stadtgebiet Salzwedel, bei denen mehrere Autos in Flammen aufgingen.

Akribisch ließ sich die Kammer von Polizisten, Zeugen und Autoeigentümer schildern, was in den beiden Augustnächten des Jahres 2020 geschehen ist und welche Spuren gesichert werden konnten. Jeweils in den späten Abendstunden waren an den Autos Brandbeschleuniger genutzt worden, um sie in Brand zu setzen.

Anwohner in Salzwedel werden auf Brände aufmerksam

Anwohner schilderten, wie sie, etwa durch ein Klirren von Glas, aufmerksam wurden. Ein anderer sah aus dem Küchenfenster, als er sich etwas zu essen holen wollte, Flammenschein auf dem angrenzenden Parkplatz. An den Tatorten wurde unter anderem eine zerbrochene Bierflasche, die wohl als Art Molotowcocktail gedient haben könnte, gefunden. Mehrfach ließen sich brennbare Flüssigkeiten oder Spuren davon nachweisen.

Der angeklagte 29 Jahre alte Salzwedeler verfolgte die Ausführungen, ohne besondere Regungen erkennen zu lassen. Bereits am ersten Prozesstag hatte er abgestritten, mit der Brandserie etwas zu tun zu haben.

Brandserie in Salzwedel: Alkohol- und Drogentest negativ

Dabei war er am Abend des ersten Tattages nach Einsatz eines Fährtenhundes unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden. Tags wurde er entlassen. Alkohol- und Drogentest waren negativ geblieben. Nach dem zweiten Teil der Brandserie wurde der Salzwedeler erneut festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft.

Für beide Tattage räumte er ein, gezündelt oder dies beabsichtigt zu haben. Deshalb habe er auch Dieselkraftstoff und eine Lunte dabei gehabt. Am ersten Tag habe er im Birkenwäldchen einen Mülleimer in Brand gesetzt, ihn aber selbst wieder gelöscht. Beim zweiten Mal habe er einen Müllcontainer anstecken wollen.

Mutmaßlicher Brandstifter aus Salzwedel war mehrere Wochen in Uchtspringe

Auf die Fragen der Vorsitzenden Richterin, warum er den Mülleimer in Brand gesetzt habe und warum er zwei Tage später erneut losgezogen sei, obwohl er gerade erst festgenommen worden war, erwiderte der Angeklagte: „Ich kann’s nicht begründen, keine Ahnung.“

Ob der Angeklagte wirklich keine Ahnung hat oder psychisch beeinträchtigt ist, soll ein Gutachter klären, der den Prozess begleitet. Der Angeklagte gab an, nach einem mehrwöchigen Aufenthalt aus dem Fachklinikum Uchtspringe entlassen worden zu sein, obwohl er sich selbst noch nicht stabil genug gefühlt habe.

Zuhause habe er dann wieder wie früher schon Stimmen gehört, die er im Gericht als ein Flüstern wie „Was machst Du da?“ beschrieb. Um sie zu übertönen, habe er mit einer Stange gegen den Türrahmen geschlagen. Danach sei er ins Birkenwäldchen losgeradelt. „Rein theoretisch wollte ich nur etwas zu trinken kaufen.“

Der Prozess wird am 28. April fortgesetzt.