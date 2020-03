Zweimal im Monat kommen Mitglieder des Tierschutzvereins Pfotenhilfe mit ihren Hunden in das Zentrum für Soziale Psychiatrie in Salzwedel.

Salzwedel l Etwas schüchtern schaut Frank Kalisch auf die Hunde, die gerade zwischen seinen Beinen rumwuseln. Vorsichtig nimmt Mutter Margitta seine Hand: „Streichel sie ruhig, Frank“. Der 58-Jährige legt ganz vorsichtig einem Vierbeiner seine Hand auf den Kopf. Ein kleines Lächeln huscht ihm über die Lippen, seine Augen weit geöffnet. Frank Kalisch kann nicht sagen, wie er sich gerade fühlt. Seine Eltern glauben, dass ihm die Besuche der Hunde Freude machen.

Die sind so etwas wie gefeierte Stars im Salzwedeler Zentrum für Soziale Psychiatrie, kurz ZSP. Schon bei ihrer Ankunft rufen und winken Bewohner an den Fenstern. Manche kommen sofort nach unten, wenn Lori (11), Jackie (7) und der quirlige Tobi (4) aus den Autos springen. Am anderen Ende der Leine gehen Nancy Schulz, Philipp Beume und Mandy Stahlmacher vom Salzwedeler Tierschutzverein Pfotenhilfe. Ihr Vorhaben: Den Alltag der Bewohner bereichern, verändern. „Menschen und Tiere, die liegen uns einfach am Herzen“, gibt Vereinsvorsitzende Nancy Schulz als Motivation an. Deshalb fiel im vergangen Jahr die Entscheidung, Menschen mit Tieren zu besuchen, die vielleicht sonst selten in Kontakt mit Vierbeinern kommen.

Dazu gehört Frank Kalisch. Das Schicksal hat den Salzwedeler schwer gebeutelt. „Vor elf Jahren ist es passiert“, sagt seine Mutter und streichelt die Hand ihres Sohns. „Er ist in seiner Wohnung umgekippt.“ Frank Kalisch ist an einer ausgeuferten Hypoglykämie erkrankt. Sprich: Sein Zuckergehalt im Blut ist viel zu niedrig. Der Traubenzucker lag an dem Tag vor elf Jahren zum Greifen nah auf dem Tisch, erinnert sich sein Vater. Doch nehmen konnte er ihn nicht mehr. „Stattdessen lag er zweieinhalb Tage in seiner Wohnung“, schildert Margitta Kalisch. Sie muss ihre Brille abnehmen, wischt sich über die tränenden Augen. Aus ihrem Sohn ist ein Pflegefall geworden.

Bilder Wenn sie über die Flure gehen, freuen sich die Bewohner des ZSP in Salzwedel: Dann heißt es spielen und kuscheln mit den Hunden. Foto: Alexander Rekow



Mehr Lebensqualität

Fortan war Frank Kalisch in mehreren Einrichtungen. In Uchtspringe und Niedersachsen. Seit drei Jahren lebt er im ZSP. Seine Eltern kümmern sich liebevoll um ihren Sohn. „Wir fahren zum Baden nach Bad Bevensen oder gehen in den Zirkus“, sagt Vater Willi Kalisch, „so hat er mehr Lebensqualität.“ Daher ist das Angebot des Tierschutzvereins ein willkommenes für die Familie.

Beim ersten Besuch der Hunde habe er noch etwas zögerlich reagiert. Das zweite Mal sei schon besser gewesen. Heute streichelt Frank Kalisch die Vierbeiner sogar. „Bisher hat es sich sehr positiv entwickelt“, meint Margitta Kalisch. Früher war der Kontakt zu Hunden für ihn Alltag. Frank Kalisch hatte selbst einen Schäferhund.

Tiere geschult

Zwei mal im Monat kommt der Tierschutzverein ehrenamtlich für zwei bis drei Stunden zu den Bewohnern des ZSP. „Wir haben die Hunde im Vofeld geschult“, erzählt Nancy Schulz. Sie seien auf Volksfesten zwischen den Menschenmassen gewesen, auf Veranstaltungen mit vielen Kindern, wo es auch mal richtig laut wurde. „Unsere Hunde sind diesen Umgang gewohnt“, erklärt Schulz. Selbst wenn mal jemand unabsichtlich am Ohr eines Vierbeiners zieht oder kneift. „Das macht ihnen nichts.“ Die Hunde würden stets gelassen bleiben.

Dies sei gerade im Zentrum für Soziale Psychiatrie unabdingbar. Zuvor hätten sich die Vereinsmitglieder daher mit den Verantwortlichen beim ZSP ausgetauscht, ihr Konzept vorgestellt und erfahren, worauf zu achten sei. Seit dem seien die Hunde eine Bereicherung für viele Einwohner der Einrichtung. „Manche holen einen Ball oder Teddy und spielen mit den Hunden. Andere wollen nur kuscheln“, erzählt Nancy Schulz. Die Freude über die Vierbeiner sei immer riesig.

Kleine Dinge bereiten Freude

Wenn die Eltern von Frank Kalisch nicht zu Besuch sind, muss der 58-Jährige fixiert werden. „Er würde sonst stürzen“, erklärt seine Mutter, dies diene seinem eigenen Schutz. Aber den Hunden ist es egal, ob die Menschen, die sie besuchen, ihr Bett nicht verlassen können oder nicht. „Wir haben auch eine Frau, zu der sich einer der Hunde ins Bett legt“, erzählt Nancy Schulz. Manchmal seien es die einfachen und kleinen Dinge, die Freude breiten. „Niemand wird vernachlässigt, der einen Hund sehen oder streicheln möchte“, so die Vereinsvorsitzende.

Während Frank Kalisch die Hunde beobachtet, kommen immer mehr Bewohner in das Foyer. „Tobi, da bist du ja“, sagt eine Bewohnerin. Ein älterer Herr herzt gerade wortlos die 11-jährige Lori. Eine weitere Dame bittet um ein Foto von Jackie: „Die ist so süß.“

Auch Besuche im Altenheim möglich

„So ist das immer“, sagt Nancy Schulz und fühlt sich in ihrer Idee, die Bewohner zu besuchen, bestätigt. Sie und ihre Mitstreiter können sich übrigens vorstellen, auch andere Einrichtungen zu besuchen. „Wenn wir schon an einem Sonntag unterwegs sind, dann machen ein bis zwei Stunden mehr den Kohl auch nicht fett.“ Vorstellbar wäre aus ihrer Sicht der Besuch von Altenheimen. „Wer Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden“, sagt die Vereinsvorsitzende.

Anfragen beim Tierschutzerein Pfotenhilfe sind über folgende E-Mail möglich: tsv.pfotenhilfe@gmail.com