Puparschbierbrunnen - Sind Salzwedels Pobacken „im Arsch“?

Einheimische blicken mit Verwunderung darauf: Was ist mit dem Brunnen in der alten Hansestadt los - da fehlt die Hälfte. Ist er defekt? Nun ist klar warum.

Die Holzwanne aus Eichenholz fehlt: Was passiert mit dem Puparschbierbrunnen in Salzwedel?

Salzwedel - Da fehlt doch was? Skeptisch blicken Einheimische auf den bei Touristen so beliebten Puparschbierbrunnen in Salzwedel. Dieser Tage sieht der Hingucker mit den Wasserspiel und den Pobacken aber ziemlich desolat aus. „Ist der im Arsch?“, will ein Leser der Volksstimme wissen.