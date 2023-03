Die Salzwedeler Kneipennacht in die Fortsetzung - und die Gäste kommen

Qatschen, Bier und coole Mugge - an neun verschiedenen Orten

Endlich wieder Kneipennacht in Salzwedel.

Salzwedel - Endlich wieder Kneipennacht. Das musikalische Angebot am Sonnabend in Salzwedel war groß und vielfältig. Woran es oftmals ein wenig mangelte, das war der zur Verfügung stehende Platz. Schon frühzeitig drängten sich die Partyhungrigen in den Kneipen. Und da spielte auch die Größe der jeweiligen Location keine Rolle.