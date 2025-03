Ein Syrer wurde gestern in Salzwedel wegen Raubes zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Die Verteidigung hatte im Nachgang Zweifel, ob tatsächlich ein Verbrechen vorlag.

Salzwedel. - Die Beweislage in diesem Gerichtsverfahren war dünn. Der Angeklagte, ein 37-jähriger Syrer, musste sich gestern vor dem Amtsgericht Salzwedel wegen Raubes verantworten. Der Tatvorwurf: Am 18. August 2023 soll der Mann auf dem Kaufland-Parkplatz in Salzwedel einem anderen Syrer, 20 Jahre alt, einen E-Roller unter Gewaltanwendung weggenommen haben.