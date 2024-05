Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal/Salzwedel. - Im Prozess wegen eines Tötungsdelikts mit vermutlich verminderter Schuldfähigkeit am 30. November 2023 in einer Wohnung unweit der Marienkirche in Salzwedel ist am Montag ein langjähriger Freund des 49 Jahre alten Angeklagten gehört worden. Dieser berichtete vor der Großen Strafkammer 2 des Stendaler Landgerichts von einer für ihn unvermuteten unmittelbaren körperlichen Attacke des Angeklagten auf ihn.