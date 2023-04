Bei stolzen 1840 Euro lag Ende vergangener Woche der Preis für eine Unze Feingold. Ein guter Moment, um Wertsachen zu Geld zu machen. Das nutzen die Menschen in Salzwedel.

Mit Video: Reich werden durch Gold? Wie alte Münzen in der Altmark viel Geld bringen

Handel in Salzwedel

Salzwedel - Wasser, Gas, Strom, Lebensmittel – in den vergangenen Monaten sind viele Dinge des täglichen Lebens deutlich teurer geworden. Wer nur über ein geringes Einkommen verfügt, für den kann es in diesen Tagen finanziell eng werden. Was tun, wenn Einkommen und Rücklagen nicht mehr ausreichen, um die eigenen Rechnungen zu bezahlen?