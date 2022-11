Reichsbürger im Altmarkkreis gut organisiert

Salzwedel - Sie leugnen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und lehnen die freiheitliche demokratische Grundordnung ab. Trotzdem nehmen Reichsbürger und Selbverwalter Leistungen vom Staat in Anspruch. Schlagzeilen machen sie meistens, wenn sie auf Behördenmitarbeiter losgehen. In Einzelfällen nicht nur verbal, sondern handgreiflich oder mit scharfen Werkzeugen. Wie in Salzwedel, als ein „Selbstverwalter“ mit einem Beil Polizeibeamte bedrohte. Die Szene im Altmarkkreis wird als nicht ungefährlich für die Demokratie eingeschätzt.