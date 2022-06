Reine Handarbeit: Arendseer Geschäftsexot sucht nach Nischen und findet Schul-Angebot

Es ist eines der kleinsten Geschäfte in Arendsee und innerhalb der Altmark zu einer Seltenheit geworden: der Handarbeitsladen an der Friedensstraße. Dort wird trotz erdrückender Internetangebote nach Nischen gesucht. Dazu gehört eine Zusammenarbeit mit der Fontane-Schule.

Karola Böttcher an der Overlook Kettelmaschine von 1976, die sie hegt und pflegt.

Arendsee - Die Urlaubersaison läuft, von Übernachtungseinrichtungen sowie Gastronomen sind positive Meinungen, was das Geschäft betrifft, zu hören. Darüber hinaus gibt es in Arendsee zudem den Einzelhandel. Die Knüddelstube ist eine Besonderheit, nicht nur weil ähnliche Betriebe in der Altmark längst aufgegeben haben.