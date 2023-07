Eine junge Urlauberin sitzt an einem Hotelpool. Pauschalreisen ins Ausland mit Hotelaufenthalt liegen in Salzwedel diesen Sommer hoch im Kurs.

Salzwedel - Die Sommerferien sind in Sachsen-Anhalt derzeit im vollen Gange. Wohin hat es die Familien dieses Jahr gezogen? Welche Urlaubsformen waren besonders beliebt? Gibt es noch Last-Minute-Schnäppchen? Eines ist sicher: „Das Reisen ist insgesamt deutlich teurer geworden als noch vor Corona“, sagen die Reiseexpertinnen bei Holidayland in der Straße Alte Jeetze und im TUI- Reisecenter an der Breiten Straße übereinstimmend.

Im Video: Urlaub 2023 - die beliebtesten Reiseziele der Sachsen-Anhalter

Wo verbringen die Hallenser ihren Urlaub? Wir haben nachgefragt. (Kamera: Alexander Pförtsch, Bericht: Anna Lena Giesert)

Ein nach wie vor vergleichsweise günstiges Reiseziel sei die Türkei. „Das ist ein familienfreundliches Reiseland mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis“, stellt Hiltraud Walden, Mitinhaberin des Reisebüros Holidayland, fest. Im Vergleich zu Mallorca, Griechenland oder Dubai sei die Türkei noch immer halbwegs bezahlbar. Die Gründe für den Preisanstieg sehen Hiltraud Walden und ihre Kollegin aus dem TUI Reisecenter, Kristina Röhl, vor allem in den allgemeinen Preissteigerungen, die weit über die EU hinausreichen.

Weltweit hohe Nachfrage nach Reisen

Ein zusätzlicher Faktor sei die weltweit hohe Reisenachfrage nach dem Ende der Corona-Beschränkungen. „Die Leute haben etwas aufzuholen, weil sie wegen Corona nicht unterwegs waren“, erklärt Röhl. Weil vieles in der Corona-Zeit nicht möglich gewesen sei, hätten die Menschen jetzt häufig etwas Geld angespart, wodurch sie sich das Reisen trotz der gestiegenen Preise leisten könnten, vermutet sie.

Im Trend hätten bei den Buchungen dieses Jahr für die Sommerferien Pauschalreisen ans Mittelmeer und Kreuzfahrten gelegen. Für eine 14-Tage-Flugreise nach Griechenland sei ein Preis von 3500 Euro für zwei Personen im Doppelzimmer all inclusive das Mindeste gewesen, was man rechnen musste, um etwas Vernünftiges zu bekommen. Damit meint sie eine Flugverbindung zu akzeptablen Zeiten und mit einer akzeptablen Dauer, ein Hotel, wo man sich wohlfühlen kann, das Essen schmeckt und der Strand in der Nähe ist. Kreuzfahrten seien eine Alternative zum Hotel gewesen, die für Familien nicht unbedingt teurer war. „Beispielsweise auf der Aida und bei MeinSchiff gibt es sehr hohe Kinderermäßigungen“, weiß Hiltraud Walden.

Last-Minute kein Schnäppchen

Wer jetzt noch kurzfristig etwas buchen möchte, sollte keine allzu großen Hoffnungen in Last-Minute-Schnäppchen setzen, meinen beide Reiseexpertinnen übereinstimmend. Da die Veranstalter dazu übergegangen seien, Plätze „Just in time“ zu verkaufen, also erst mit der Buchung des Reisegastes anzufragen, und keine Hotelkontingente vorhalten, mache spätes Buchen Reisen aktuell eher teurer. Es stehe für kurzfristige Reisebuchungen nur noch ein kleineres Kontingent zur Verfügung. Kunden müssten flexibel sein, was Reisedaten und Abflughäfen angehe.

Deutschland bei deutschen Urlaubern nicht mehr so gefragt

Die Nachfrage nach Urlaubszielen in Deutschland sei dieses Jahr rückläufig gewesen. „In Deutschland sind die Preise genauso gestiegen wie im Ausland“, erklärt Hiltraud Walden. So seien etwa an der Ostsee mit ihrem vergleichsweise unzuverlässigen Wetter und kühleren Wassertemperaturen die Preise aktuell relativ hoch. Deshalb sei sie nicht mehr ganz so gefragt gewesen wie im Jahr zuvor.

Trend zur Pauschalreise

Beide Reisebüros beobachten einen Trend zur Pauschalreise. Sie sei wieder im Kommen, weil Reisegäste dort abgesichert seien und einen Ansprechpartner vor Ort hätten. Die Reisen selbst seien im Reisebüro nicht teurer, als wenn man sie im Internet bucht. Doch im Reisebüro gebe es Beratung, Tipps, Hilfe und Ansprechpartner kostenlos dazu.