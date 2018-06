Markus Roßbander aus Salzwedel ist leidenschaftlicher Rennradfahrer. Pro Woche legt er 400 Kilometer zurück.

Salzwedel l Es sind die Arme, die verraten, was Markus Roßbander in seiner Freizeit am liebsten macht. Während die Unterarme und ein Stück über den Ellenbogen gut gebräunt sind, hat der Rest in diesem Jahr eher weniger Sonne gesehen. Die typischen Symptome der Radfahrer-Bräune sozusagen. Denn genau an dieser Stelle schließen die Ärmel seiner Radfahrtrikots ab. Vor allem in den Sommermonaten streift der Salzwedeler diese fast jeden Tag über.

Mit seinem Rennrad ist er dann auf den Straßen der Altmark unterwegs. Schrubbt ordentlich Kilometer und lernt seine Heimat richtig gut kennen. „Mittlerweile kenne ich fast jede Straße in der Umgebung von Salzwedel, sogar die letzten Pisten“, erzählt der 27-Jährige mit einem Lächeln im Gesicht.

Leidenschaft spät entdeckt

Passenderweise hat der 27-Jährige in ein Fahrradfachgeschäft am Rande der Salzwedeler Altstadt geladen, um über seine Leidenschaft zu sprechen. Im Geschäft der Eltern arbeitet er seit etwa sechs Jahren. Berät Kunden und verkauft Fahrräder. „Gelernt habe ich Fliesenleger. Hier bin ich als Quereinsteiger gelandet“, berichtet der junge Mann.

Bilder Die Altmark-Tourer fahren hin und wieder auf den Brocken. Mit dem Rad hin und zurück am gleichen Tag. Foto: Antonius Wollmann



Dazu passend ist er auch nicht auf dem direkten Weg zum Radsport gekommen. Von Kindesbeinen an hängt er der Sportart nicht nach. Erst mit 19 Jahren stieg er zum ersten Mal aufs Rennrad. Die Leidenschaft entwickelte sich schleichend, dann aber umso intensiver. „Ursprünglich wollte ich mich nur mehr bewegen. Ich habe mich damals irgendwie unsportlich gefühlt“, erinnert er sich.

Er probierte Triathlon aus. Die Kombination aus Laufen, Schwimmen und Radeln überzeugte ihn jedoch nicht so ganz. Beim Fahrradfahren blieb Markus Roßbander dann schließlich hängen.

Amtierender Kreismeister

Radelte er zunächst eher zwanglos durch die Gegend, hat sich das mittlerweile geändert. Als Mitglied des Vereins „Altmarktourer“ haben sich die Trainingsumfänge nach und nach erhöht. Markus Roßbander wischt kurz über sein Smartphone. Auf dem Gerät sind alle Daten mit Hilfe einer App gespeichert. Die Zahlen sind durchaus beeindruckend: Im vergangenen Jahr saß er im Durchschnitt elf Stunden und 57 Minuten pro Woche im Sattel.

Dabei riss er knapp 400 Kilometer ab. Und das bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 34 Kilometern pro Stunde. „Das ist das Grundlagentraining“, meint der Fahrrad-Fachmann dazu nur lapidar. Sowohl das hohe Tempo als auch die langen Distanzen seien für ihn längst Normalität. Fast schon automatisch spult er sein Programm ab, wenn er nach Feierabend auf sein Rad steigt. Die Probleme des geneigten Hobby-Radlers, beispielsweise Gegenwind, spüre er gar nicht mehr.

Das harte Training nimmt er nicht nur zum Selbstzweck auf sich. Seit drei Jahren nimmt Markus Roßbander regelmäßig an Amateur-Rennen teil. Dabei feiert er mehr und mehr Erfolge. Bei den Radrenntagen in seiner Heimatstadt wurde er Mitte Mai Kreismeister.

Zuletzt fuhr er die Mecklenburger Seenrunde. 295 Kilometer standen auf dem Programm. In seiner Wettlampfklasse konnte ihm dabei keiner das Wasser reichen. Nach der Tortur fuhr er auf dem ersten Platz ins Ziel. Ausruhen wird sich der Salzwedeler auf diesem Erfolg nicht. In dieser Woche war er schon wieder unterwegs. Denn der nächste Wettkampf kommt bestimmt.