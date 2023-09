Wirtschaft Rentner und Wölfe keine Werbung für den Standort Salzwedel

Aus den Reihen von Salzwedeler Unternehmen gibt es Kritik an der lokalen Wirtschaftspolitik. Womit sie aktuell zu kämpfen haben und was sie von der regionalen Politik erwarten, berichten wir in loser Folge. Teil 1: Stefan Korneck von scm energy aus Pretzier.