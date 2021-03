Gesundheitsminister Jens Spahn hat großspurig Schnelltests für alle versprochen. Die Volksstimme hat in Salzwedel selbst einen ausprobiert.

Salzwedel l „Nehmen Sie schon mal das Taschentuch“, sagt Nadine Neumann. Sie ist Inhaberin der Hansa-Apotheke im Salzwedeler Ärztehaus und testet auf dem Hof des Areals. Dort steht ein Container des Altmarkkreises, den sie zu diesem Zweck nutzen darf. „Viele müssen nach dem Test niesen“, sagt sie, daher das kleine Zellstofftaschentuch. Bevor es aber losgehen kann, schlüpft sie in ihre Sicherheitsausrüstung. Ein weißer Overall, FFP²-Maske und darüber noch ein Visier, das ihr Gesicht schützt. Zudem Gummi-Einweghandschuhe.



Dann kann es auch schon losgehen. Vorsichtig geht sie mit einem Stäbchen, das etwas an ein überdimensionales Wattestäbchen erinnert, in die Nase. Schnell wird klar, warum sie vorab ein Taschentuch reichte. Es fühlt sich fast so an, als berühre sie die Innenseite des Auges, so tief ist das Stäbchen in der Nase. Die Augen füllen sich mittlerweile mit Tränen und schließen sich von selbst. „Zehn Sekunden“, sagt sie, „noch etwas durchhalten.“ Dann ist es geschafft. Nun heißt es warten. Ein kleines Plastik-Testgerät soll in 15 Minuten signalisieren, ob der PoC-Antigen-Test auf SARS-CoV-2, kurz Schnelltest, positiv oder negativ ist.



„Seit dem 23. März bieten wir den Schnelltest an“, erzählt Nadine Neumann. Nach Spahns Ankündigung und den Zahlen im Land habe sie sich verantwortlich gefühlt, ihren Beitrag in der Corona-Pandemie zu leisten. Zu diesem Zweck habe sie eine Online-Schulung bekommen und bietet mit drei weiteren Helfern dreimal in der Woche Schnelltests am Container hinter dem Ärztehaus, ehemals Poliklinik, an.



Terminvergabe ausschließlich online

Neu zum Helfer-Team gehört nun auch Marvin Flemming. Der Student und angehende Zahnmediziner will in der vorlesungsfreien Zeit helfen, wie er sagt: „Ich wollte mich ohnehin engagieren.“ Und weitere Helfer wie Marvin Flemming würden benötigt, so Neumann. Doch kein Test ohne Terminvergabe, so die Apothekerin.



Testwillige würden manchmal einfach in der Apotheke anrufen oder hineinkommen und einen Test wollen. So aber funktioniere es nicht. Schließlich müsse das normale Apotheken-Geschäft weiterlaufen. Daher gebe es feste Tage, wie Neumann weiter erläutert. Dienstag von 10 bis 15 Uhr und Mittwoch wie Freitag von 8 bis 13 Uhr. Und das nur mit einem Termin, der online gemacht wird.



Auf der Internetseite der Apotheke gibt es unter der Rubrik „Kostenloser Bürgertest für symptomlose Patienten“ den Button „hier anmelden“. Dort geht es schließlich auf eine Seite, welche die freien Termine auflistet. Aktuell ist erst am Dienstag nach Ostern der nächste Termin möglich, der Rest ist ausgebucht. Älteren Menschen, die beispielsweise kein Internet haben, rät Neumann, sich von Enkelkindern oder Nachbarn bei der Terminvergabe unterstützen zu lassen. Ein dauerhaftes Anrufen in der Apotheke, um dort die Termine zu steuern, sei jedenfalls nicht möglich. „Bei einem Impftermin ist es ja auch so.“



Die 15 Minuten sind um. „Ihr Test ist negativ“, sagt Nadine Neumann und zeigt das kleine Testgerät. Dies beweist ein roter Strich nebst dem Buchstaben „C“. Wäre er neben dem „T“, hieße es positiv. „Dann müssten Sie sich in häusliche Quarantäne begeben und einen Test im Fieberzentrum machen.“ Weitere Informationen dazu gebe es bei der Kreisverwaltung.



Der Schnelltest bei der Hansa-Apotheke ist übrigens kostenlos. Nadine Neumann bekommt dafür eine Vergütung von der Kassenärztlichen Vereinigung. „Reich werde ich damit aber nicht“, sagt sie. Vielmehr sei es ihr Antrieb, helfen zu wollen, die Infektionsketten zu durchbrechen.



Im Nachhinein gibt es schließlich noch ein Dokument, worauf steht, dass der Test negativ war. Zum Beispiel als Nachweis, wenn gefordert.