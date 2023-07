Die Altmark, das ist weit mehr als Baumkuchen und Nährstange. Doch was kommt im Norden Sachsen-Anhalts auf die Teller? Zu Besuch bei Fotografenmeister Wunberger, der in Salzwedel sein Soljanka-Rezept zum Nachkochen verrät. Spoiler: Sehr Lecker!

So kocht die Altmark

Salzwedel - Man nehme ein gutes Glas Wein und schütte es in den Koch. Das steht auf einem kleinem Blechschild in der offenen Wohnküche von Detlef Wunberger. Und dies wird im Haus des Salzwedeler Fotografenmeisters auch beherzigt. Denn am Ende steht nicht nur eine leckere Soljanka auf dem Tisch, sondern auch eine leere Flasche Weißwein.