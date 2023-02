Stimmen durchdringen die Straße. Licht aus einem Clubt erhellt den Gehweg. Und plötzlich wird es laut, jemand hat die Tür geöffnet. Eine Mischung aus Zigarettenrauch und Bier durchzieht die Nase. Spätestens nun wird klar: Dieser Abend endet erst, wenn ihn die Sonne vertreibt. So oder so ähnlich dürften viele junge Leute in der altmärkischen Provinz in den 2000ern einige Nächte im Hanseat erlebt haben. Mit lauter Musik, Pogen und Gesprächen. Heute sind viele von ihnen selbst Eltern. Und was bleibt?