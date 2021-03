Sie ist die Königin im Garten: die Rose. Wer ihre vielfältige Schönheit im Sommer richtig genießen will, der greift jetzt zur Schere.

Salzwedel l Schon Goethe war ein Fan der edlen Blüten, die bereits seit mehr als 2000 Jahren gezüchtet werden und viele Gärten schmücken. Er schrieb einst: „Wenn der Sommer sich verkündet, Rosenknospe sich entzündet, wer mag solches Glück entbehr’n? Das Versprechen, das Gewähren, das beherrscht in Florens Reich Blick und Sinn und Herz zugleich.“



Damit sich die volle Schönheit der Blumen richtig entfalten kann, benötigen sie allerdings etwas Pflege. Volker Klipp vom Blumenhaus in Binde informiert: „Wer es im Herbst versäumt hat, seine Rosen zu schneiden, der holt es im Frühjahr zur Zeit der Forsythienblüte nach.“



Gerade in diesem Jahr lohnt sich die Arbeit, erklärt Klipp, denn durch die strengen Fröste im Februar mit teils minus 20 Grad können Teile der Rosen zurückgefroren sein. Diese färben sich dann braun bis schwarz und sind trocken.



Um ein völliges Absterben der Rosen zu verhindern, sollten diese generell tief gepflanzt werden. Die Veredlungsstelle sollte sich mindestens fünf Zentimeter unter der Bodenoberfläche befinden. Triebe, die durch den Boden geschützt sind, bleiben grün, während Äste und Triebe, die der Wintersonne und dem kalten Wind ausgesetzt sind, sich schwarz verfärben können und dann nicht mehr austreiben.



Solche Pflanzenteile können bis ins grüne Holz zurückgeschnitten werden. Ist die Rose tief genug gepflanzt, wird sie, selbst wenn zunächst nur noch braune Triebe sichtbar sind, aus dem erdbedeckten Holz wieder austreiben. Bis Mitte Mai sollte sie allerdings Leben zeigen.



Doch nicht nur vertrocknete Triebe werden entfernt. Bei den Edel- und den Beetrosen empfiehlt Klipp, diese bis 20 Zentimeter über dem Boden einzukürzen. Dann schlagen sie wieder kräftig aus und tragen schöne Blüten. Als Faustregel gilt: Je starkwüchsiger und größer eine Rose ist, desto schwächer schneidet man sie zurück. Bei schwachwüchsigen kann man das hingegen sogar bis auf drei bis fünf Augen machen. Als solche werden die kleinen roten oder grünen Ausbuchtungen am Stiel bezeichnet, aus denen neue Triebe entspringen.



Anders verhält es sich mit den Kletter- und den Strauchrosen, bei denen wirklich nur Trockenes und Altes herausgeschnitten werden sollte. Bei den Kletterrosen lohnt es sich, die Triebe dann waagerecht auszurichten und zu fixieren - auf diese Weise sollen besonders viele neue Triebe und Blüten gebildet werden.



Obacht gilt aber bei alten, einmalblühenden Züchtungen. Diese legen ihre Knospen bereits im Vorjahr an und blühen nur im Frühsommer. An den neuen Austrieben bilden sich – anders als bei den Öfterblühenden – im selben Jahr keine neuen Blüten. Wer einmalblühende Sorten im Frühjahr zu kräftig zurückschneidet, sieht im Sommer also keine Blüte. Diese Sorten werden daher im Frühling nur bei Bedarf leicht ausgelichtet.



„Beim Pflanzen sollte man auf einen schön lehmhaltigen Boden und einen sonnigen Standort achten“, gibt Klipp noch einen Tipp.



Und sollte es wieder einmal so ein heißer Sommer wie die vergangenen Jahre werden, müssen auch die eigentlich schon sehr tiefwurzelnden Rosen gegossen werden. „Die Rosen gehen zwar nicht sofort kaputt, aber so eine Hitze wie in den Vorjahren ist für keine Pflanze gut“, weiß der Experte.