Roter Teppich und ein „Oscar“ für die altmärkische Jugend

Zu einer Church Night (Kirchennacht) waren junge Leute am Sonnabend in die Jugendkirche in Salzwedel eingeladen. Dabei gab es einen besonderen Höhepunkt.

Salzwedel - Rote Teppiche am Eingang, ein goldener Oscar im Innenraum – diesen alles andere als alltäglichen Empfang gab es am Sonnabend in der Jugendkirche in Salzwedel. Aus gutem Grund, wie sich dem interessierten Besucher zeigte. Schließlich lautete das Motto des Abends kurz: „V.I.P.“ Und als Very Important Person, zu deutsch: sehr wichtige Person, sollten sich alle Besucher der Church Night fühlen. Doch es gab einen echten Höhepunkt.