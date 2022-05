Rufbus im Altmarkkreis: Mitfahren auch ohne Reservierung?

Jeebel/Salzwedel - Ein Blick auf die Uhr – es ist Punkt 17 Uhr. In der Ferne ist er schon zu erkennen: der Rufbus. Pünktlich kommt er zur bestellten Zeit an der Haltestelle in Jeebel an. Doch der spannendste Teil kommt erst noch. Der Rufbus wurde für eine Person bestellt. An der Haltestelle stehen jedoch zwei wartende Fahrgäste. Wird der Fahrer beide mitnehmen? Die Volksstimme wagte ein Experiment.