Ein Verfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte am Amtsgericht Salzwedel wird wegen Zweifeln an Schuldfähigkeit eingestellt.

Salzwedel - War der Angeklagte Herr seiner selbst, als er Polizeibeamten damit drohte, sie mit Steinen zu bewerfen und um sich trat, als diese ihn daraufhin vor dem Landratsamt in Salzwedel fesselten? An dieser Frage hatte die Staatsanwältin Zweifel. Denn immerhin gingen die Auseinandersetzungen an jenem Tag im August 2022 so weit, dass der Angeklagte vorübergehend in eine Psychiatrie eingeliefert wurde.