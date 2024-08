Bier- statt Baumkuchenstadt Salzwedel: Als es noch weit über 100 Kneipen und zahlreiche Brauer gab

Salzwedel und Bier, da passt was zusammen. Oder hat gepasst? Ein Blick in die Vergangenheit zeigt kaum zu glaubende Zahlen. Nur wenige wissen, wo es überall Brauereien in der Stadt gab und was zum Ende vieler Braustätten führte.