Selbsthilfegruppe bietet Betroffenen chronischer Schmerzen einen Anlaufpunkt in der Hansestadt

Eine Frau hält sich eine Hand an die Stirn. Migräne ist eine häufige Erscheinungsform chronischer Schmerzen.

Salzwedel - Schmerzen – meist hängen sie mit Erkrankungen oder Verletzungen zusammen und gehen irgendwann vorüber. Doch laut der Internetseite der Deutschen Schmerzgesellschaft (schmerzgesellschaft.de) dauern sie bei etwa 17 Prozent aller Deutschen an und werden chronisch. Millionen Menschen sind aufgrund ihrer lang anhaltenden Schmerzen körperlich und sozial beeinträchtigt, wie die Schmerzgesellschaft weiter schreibt. Auch in Salzwedel gibt es rechnerisch um die 4000 Betroffene, wenn man die Zahlen der Organisation zugrunde legt. Für sie gibt es seit einem Jahr einen Anlaufpunkt in der Hansestadt.

Schmerzen, Einsamkeit, Depressionen

„Miteinander“ nennt sich die Selbsthilfegruppe, die sich jeweils am zweiten Mittwoch des Monats ab 17 Uhr in der Kulturnische trifft. „Wer unter chronischen Schmerzen leidet, zieht sich häufig von sozialen Aktivitäten zurück. So entsteht ein Teufelskreis aus Schmerzen, Einsamkeit und daraus folgenden Depressionen“, sagt Eva-Maria Jasarevic, die vor einigen Monaten die organisatorische Leitung der Gruppe übernommen hat.

Diesen Teufelskreis wollen die Teilnehmer gemeinsam durchbrechen helfen. „Wenn wir uns treffen, soll das für alle ein positives Erlebnis sein, ein Abend, der der Seele gut tut“, so Eva-Maria Jasarevic.

Erfahrungsaustausch und geselliges Beisammensein

Den Beginn bildet eine Gesprächsrunde, in der die Teilnehmer Informationen und Erfahrungen austauschen, beispielsweise zu den Wirkungen einer Ernährungsumstellung, andere therapeutische Maßnahmen oder Ärzte. „Wenn jemand beispielsweise mit einer bestimmten Art der Ernährung gute Erfahrungen gemacht hat, kann das die anderen motivieren, das auch auszuprobieren“, beschreibt eine Teilnehmerin, die namentlich nicht genannt werden möchte, einen wichtigen Aspekt der Gesprächsrunde.

„Es gilt dabei absolute Diskretion“, betont Jasarevic, „alles, was wir hier besprechen, bleibt unter uns.“ Im Anschluss an den Erfahrungsaustausch gibt es ein gemeinsames Abendessen, zu dem jeder etwas mitbringt. Das Ende der Veranstaltung ist offen. Diese dauert so lange, wie alle Spaß daran haben. Wer Fragen hat, kann unter der Handynummer 0162/ 9 13 89 35 Kontakt aufnehmen.