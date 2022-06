Salzwedel: Diese Spendenaktion des Jahn-Gymnasiums für das Kinderhospiz übertrifft alle Erwartungen

Salzwedeler Jahngymnasiasten helfen Einrichtung in Tambach-Dietharz und können sich zu Recht als „Schule mit Herz“ bezeichnen. Doch welche Summe kommt bei der Spendensammlung heraus?

Jannes Zühlke und Celine Sell vom Vorstand der Schülervertretung des Jahn-Gymnasiums in Salzwedel freuen sich über eine hohe Spendensumme für das Kinderhospiz Mitteldeutschland.

Salzwedel (jsc) - Einen Adventsmarkt gab es auch in diesem Jahr leider nicht am Salzwedeler Jahn-Gymnasium. Dennoch hielten die Schüler an der Tradition einer Spendensammlung für das Kinderhospiz Mitteldeutschland fest. Der Erfolg übertraf alle Erwartungen und unterstrich den Anspruch der Einrichtung, eine Schule mit Herz zu sein. Doch mit einer solch hohen Summe hatte niemand gerechnet.