Salzwedel droht massiver Zahnärztemangel

Der Region Salzwedel und dem gesamten Altmarkkreis droht in absehbarer Zeit ein massiver Mangel an Zahnärzten. Die Prognose bis 2030 sieht düster aus.

Die Behandlung beim Zahnarzt könnte in absehbarer Zeit mit längeren Wartezeiten verbunden sein, weil viele Zahnärzte in den Ruhestand gehen.

Gardelegen/Salzwedel - Schon jetzt ist es für Westaltmärker nicht immer einfach, als neuer Patient in einer Zahnarztpraxis aufgenommen zu werden. Die Lage wird sich in den kommenden Jahren verschärfen. „Die zahnärztliche Ruhestandswelle rollt im ganzen Land“, erklärt der Pressesprecher der Kassenzahnärztliche Vereinigung (KZV) Sachsen-Anhalt, Conrad Kubernath. Gerade in Salzwedel und im Altmarkkreis wirkt sich das besonders negativ aus. Wo liegen die Ursachen und wie kann gegengesteuert werden?