Salzwedel - Einen geglückten Start in die Schulzeit dürften sich die meisten Menschen anders vorstellen: Seit ihrer Einschulung am 19. August lernen Erstklässler an der Förderschule unterm Regenbogen im Foyer der Schule, statt in einem Klassenraum. Die Abc-Schützen sind dort laut Pressestelle des Altmarkkreises Salzwedel derzeit in einem abgetrennten Bereich untergebracht, „als vorübergehende Lösung“ bis die Umbauarbeiten im bisherigen Werkraum abgeschlossen sind. Dieser soll den Erstklässlern fortan als Klassenraum dienen.