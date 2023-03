Salzwedel - Hämatome am ganzen Körper und eine Kratzwunde trägt ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn von einer ICE-Fahrt davon, bei der Fußballfans aus Hamburg von einem Spiel zurückkehren. Außerdem sollen Beleidigungen wie „Drecksausländer“ gegenüber dem Zugbegleiter gefallen sein. Vorausgegangen war die Aufforderung an die pöbelnden Fußballfans, den Zug in Salzwedel zu verlassen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.