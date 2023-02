Ein alter Mann sitzt in einer Wohnung. Die Einsamkeit von Senioren in Salzwedel nimmt „extrem“ zu, sagt die Kreisseniorenbeauftragte Christa Schindler, nachdem die Wohnungsbaugenossenschaft Salzwedel ihre Begegnungsstätte an der Hoppestraße geschlossen und die Volkssolidarität die Preise angehoben hat.

Symbolfoto: dpa