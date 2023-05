Ordnungsamtsmitarbeiterin soll einem Lebensmittelhändler in der Hansestadt Salzwedel eine verstörende Anweisung erteilt haben.

Gemüsehändler in Salzwedel wütend über Anordnung: Ware zu Fuß in den Laden tragen

Unternehmer Karim al Dagher vor seinem Lebensmittelladen in der Breite Straße Salzwedel.

Salzwedel - Kasim al Dagher ist verärgert. Vor einigen Tagen, sagt er, hätte ihm eine Mitarbeiterin des städtischen Ordnungsamtes untersagt, zwecks Anlieferung von Ware in sein Lebensmittelgeschäft in der verkehrsberuhigten Breite Straße im Zentrum von Salzwedel mit seinem Lieferwagen dort vorzufahren und zu halten. Dazu, wie er stattdessen Tomaten, Gurken und Kartoffeln in seinen Laden transportieren soll, hätte die Ordnugnshüterin einen seltsamen Vorschlag gemacht.